Трагедія у Дніпрі: загинула речниця місцевого ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Після ранкового смертельного вибуху автомобіля у Дніпрі, який попередньо кваліфікувалим як теракт, почали з'являтися повідомлення про загиблих. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що загинула речниця обласного управління ДСНС, капітан служби цивільного захисту Дар'я Гречищева, пише УНН.
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"Страшна новина для усієї нашої сім'ї рятувальників. Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречищева", - повідомили у ДСНС у Facebook.
Причини загибелі офіційно не називають. Однак, місцеві журналісти уже пов'язують її з ранковою подією, що сколихнула місто.
Так, близько 9-ї години у Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.
Деталі
У ДСНС розповіли, що Дар'я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги. "Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами. Світла пам'ять нашій подрузі, колезі, просто прекрасній людині, капітану служби цивільного захисту Дар'ї Гречищевій", - вказали у відомстві.
Також місцеві ЗМІ повідомляли деталі і про іншу жертву, з громадської організації. У самій же ГО - "Український легіон" - журналісту УНН повідомили, що згаданий ЗМІ чоловік дійсно є членом їхньої організації, і наразі з'ясовують, що з ним. До нього не можуть додзвонитися.
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"Олексій Кавлак є членом організації. Я не можу до нього додзвонитися і поки що спільні знайомі також не можуть", - повідомили в громадській організації.