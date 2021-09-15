Трагедия в Днепре: погибла спикер местного ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. После утреннего смертельного взрыва автомобиля в Днепре, который предварительно квалифицировали как теракт, начали появляться сообщения о погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС, капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева, пишет УНН.
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"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева", - сообщили в ГСЧС в Facebook.
Причины гибели официально не называют. Однако, местные журналисты уже связывают ее с утренним событием, которое всколыхнуло город.
Так, около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.
Детали
В ГСЧС рассказали, что Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи. "Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой", - указали в ведомстве.
Также местные СМИ сообщали детали и о другой жертве, из общественной организации. В самой же ГО - "Украинский легион" - журналисту УНН сообщили, что упомянутый СМИ мужчина действительно является членом их организации, и выясняют, что с ним. К нему не могут дозвониться.
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"Алексей Кавлак является членом организации. Я не могу до него дозвониться и пока общие знакомые также не могут", - сообщили в общественной организации.