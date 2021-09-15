У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє загиблих

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"Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у місті Дніпро... Внаслідок вибуху загинули дві особи, які перебували всередині автомобіля", - повідомили у поліції.

Деталі

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події. Інформація буде оновлюватись.

Довідково

Проспект Богдана Хмельницького — одна з головних вулиць Дніпра. Проходить у Шевченківському, Центральному й Чечелівському районах міста.