У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Дніпропетровської області.
Цитата:
"Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у місті Дніпро... Внаслідок вибуху загинули дві особи, які перебували всередині автомобіля", - повідомили у поліції.
Деталі
Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Встановлюються всі обставини події. Інформація буде оновлюватись.
Довідково
Проспект Богдана Хмельницького — одна з головних вулиць Дніпра. Проходить у Шевченківському, Центральному й Чечелівському районах міста.