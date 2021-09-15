В Днепре взорвался автомобиль: двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Днепропетровской области.
Цитата:
"Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого в городе Днепр... В результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля", - сообщили в полиции.
Детали
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 часов утра.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация будет обновляться.
Справочно
Проспект Богдана Хмельницкого - одна из главных улиц Днепра. Проходит в Шевченковском, Центральном и Чечеловском районах города.