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Взрыв автомобиля в Днепре: дело перешло к СБУ, расследуют как теракт

Взрыв автомобиля в Днепре: дело перешло к СБУ, расследуют как теракт

Киев  •  УНН

 • 21841 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что взялась за расследование утреннего взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, дело расследуют как теракт, сообщает УНН.

Детали

"СБУ открыла уголовное производство по факту взрыва в Днепре", - указали в спецслужбе.

Следственные действия ведутся по факту взрыва легкового автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре, которое произошло утром 15 сентября.

"По имеющейся информации, в результате взрыва погибли два человека. Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, которая в момент взрыва также находилась в автомобиле", - подтвердили в спецслужбе информацию о личностях погибших.

"Сейчас по факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Служба безопасности, как указано, "проводит соответствующие следственные действия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему".

Что было ранее

Около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.

После смертельного взрыва автомобиля в Днепре, начали появляться сообщения о погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС, капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева.

Также местные СМИ сообщали детали и о другой жертве, мужчине из общественной организации. В самой же ГО - "Украинский легион" - журналисту УНН сообщили, что упомянутый СМИ мужчина Алексей Кавлак действительно является членом их организации, и выясняют, что с ним.

позже в полиции указали, что в автомобиле, который взорвался сегодня в Днепре, находились мужчина и женщина. Личности погибших уже установлены по документам. Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила журналисту УНН, что на месте взрыва автомобиля были найдены документы спикера областного управления ГСЧС Дарьи Гречищевой.

Старчевская добавила, что пока фрагменты взрывчатки не были найдены.

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