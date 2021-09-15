Вибух у Дніпрі: поліція встановила особи жертв за документами, серед них речниця з ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В автомобілі, який вибухнув сьогодні в Дніпрі, перебували чоловік та жінка. Особи загиблих попередньо встановлені за документами. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
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“Встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська підтвердила журналісту УНН, що на місці вибуху автомобіля були знайдені документи речниці обласного управління ДСНС.
“Підтверджую, що там дійсно були знайдені документи Дар’ї Гречищевої”, — сказала вона.
Старчевська додала, що наразі фрагменти вибухівки не були знайдені.
Додамо, що на фото з місця події видно, що автомобіль Nissan Primera не був на проїжджій частині.
Окрім того, поліція оприлюднила відео з місця вибуху автомобіля.
Що було раніше
Близько 9-ї години у Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.
Після смертельного вибуху автомобіля у Дніпрі, почали з’являтися повідомлення про загиблих. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загинула речниця обласного управління ДСНС, капітан служби цивільного захисту Дар’я Гречищева.
Також місцеві ЗМІ повідомляли деталі і про іншу жертву, чоловіка з громадської організації. У самій же ГО - "Український легіон" - журналісту УНН повідомили, що згаданий ЗМІ чоловік Олексій Кавлак дійсно є членом їхньої організації, і наразі з'ясовують, що з ним.