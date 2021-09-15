Взрыв в Днепре: полиция установила личности жертв по документам, в том числе спикера из ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В автомобиле, который взорвался сегодня в Днепре, находились мужчина и женщина. Личности погибших предварительно установлены по документам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
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"Установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Детали
Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила журналисту УНН, что на месте взрыва автомобиля были найдены документы спикера областного управления ГСЧС.
"Подтверждаю, что там действительно были найдены документы Дарьи Гречищевой", - сказала она.
Старчевская добавила, что пока фрагменты взрывчатки не были найдены.
Добавим, что на фото с места происшествия видно, что автомобиль Nissan Primera не был на проезжей части.
Кроме того, полиция обнародовала видео с места взрыва автомобиля.
Что было ранее
Около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.
После смертельного взрыва автомобиля в Днепре, начали появляться сообщения о погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС, капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева.
Также местные СМИ сообщали детали и о другой жертве, мужчине из общественной организации. В самой же ГО - "Украинский легион" - журналисту УНН сообщили, что упомянутый СМИ мужчина Алексей Кавлак действительно является членом их организации, и выясняют, что с ним.