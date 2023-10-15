Вибори в Польщі: явка вища, ніж чотири роки тому

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"Явка до 12:00 становила 22,59%. Це результат, розрахований на основі даних понад 29,9 тис. виборчих дільниць.

Це означає, що явка на понад 4% вище, ніж на виборах чотири роки тому. Тоді ... явка становила 18,14%.

Найвища явка була зафіксована в Білостоці, Варшаві та Щецині. Найнижча – у Гданську, Любліні та Жешуві", - йдеться у повідомленні.

Наступні дані про явку Національна виборча комісія оприлюднить о 17.00.

Додамо

На виборах уже проголосував Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також колишній голова європейської ради Дональд Туск.

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