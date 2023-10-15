Выборы в Польше: явка выше, чем четыре года назад

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"Явка к 12:00 составила 22,59%. Это результат, рассчитанный на основе данных более 29,9 тыс. избирательных участков.

Это означает, что явка более чем на 4% выше, чем на выборах четыре года назад. Тогда ... явка составила 18,14%.

Самая высокая явка была зафиксирована в Белостоке, Варшаве и Щецине. Самая низкая – в Гданьске, Люблине и Жешуве", - говорится в сообщении.

Следующие данные о явке Национальная избирательная комиссия обнародует в 17.00.

Добавим

На выборах уже проголосовал Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также бывший председатель европейского совета Дональд Туск.

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