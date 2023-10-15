Выборы в Польше: явка выше, чем четыре года назад
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На выборах в Польше явка до 12:00 составила 22,59 процента, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
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"Явка к 12:00 составила 22,59%. Это результат, рассчитанный на основе данных более 29,9 тыс. избирательных участков.
Это означает, что явка более чем на 4% выше, чем на выборах четыре года назад. Тогда ... явка составила 18,14%.
Самая высокая явка была зафиксирована в Белостоке, Варшаве и Щецине. Самая низкая – в Гданьске, Люблине и Жешуве", - говорится в сообщении.
Следующие данные о явке Национальная избирательная комиссия обнародует в 17.00.
Добавим
На выборах уже проголосовал Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также бывший председатель европейского совета Дональд Туск.
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