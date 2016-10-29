Вибори до парламенту стартували в Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Виборчі дільниці на виборах до парламенту Ісландії відкрилися о 9:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) і працюівтимуть до 22:00 (1:00 за Києвом), передає УНН з посиланням на ісландське видання mbl.
Як зазначається, перші результати очікуються невдовзі після закриття виборчих дільниць.
Боротися за місця в парламенті буде 12 політичних партій і 1 тис. 302 осіб. Наймолодшому кандидату - 18 років.
Вибори проходять достроково після відставки прем'єр-міністра країни Сігмюндюра Гюннлейгссона через скандал з "панамським документами".
У виборах бере участь Піратська партія Ісландії, яка сподівається отримати достатньо депутатських мандатів, щоб долучатися до формування уряду.