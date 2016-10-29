Выборы в парламент стартовали в Исландии

Как отмечается, первые результаты ожидаются вскоре после закрытия избирательных участков.

Бороться за места в парламенте будет 12 политических партий и 1 тыс. 302 человек. Самому молодому кандидату - 18 лет.

Выборы проходят досрочно после отставки премьер-министра страны Сигмюндюра Гюннлейгссона из-за скандала с "панамским документами".

В выборах участвует Пиратская партия Исландии, которая надеется получить достаточно депутатских мандатов, чтобы участвовать в формировании правительства.