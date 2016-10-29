Выборы в парламент стартовали в Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Избирательные участки на выборах в парламент Исландии открылись в 9:00 по местному времени (12:00 по Киеву) и будут работать до 22:00 (1:00 по Киеву), передает УНН со ссылкой на исландское издание mbl.
Как отмечается, первые результаты ожидаются вскоре после закрытия избирательных участков.
Бороться за места в парламенте будет 12 политических партий и 1 тыс. 302 человек. Самому молодому кандидату - 18 лет.
Выборы проходят досрочно после отставки премьер-министра страны Сигмюндюра Гюннлейгссона из-за скандала с "панамским документами".
В выборах участвует Пиратская партия Исландии, которая надеется получить достаточно депутатских мандатов, чтобы участвовать в формировании правительства.