Ексклюзив
16:26 • 1722 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32 • 20874 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 25066 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 36570 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 61147 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 31932 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 26714 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23588 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21423 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23326 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ветерани змагалися у гольфі: на Львівщині відбувся перший всеукраїнський турнір "Гольф Героїв"

Київ • УНН

 • 990 перегляди

На Львівщині відбувся перший Всеукраїнський інклюзивний турнір з гольфу для ветеранів війни "Гольф Героїв: від поля бою - до поля гольфу", приурочений до Дня захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь 52 ветерани з 12 областей та столиці, демонструючи ефективність гольфу як інструменту реабілітації.

Ветерани змагалися у гольфі: на Львівщині відбувся перший всеукраїнський турнір "Гольф Героїв"

На Львівщині у гольф-клубі "Едем" відбувся перший Всеукраїнський інклюзивний турнір серед ветеранів війни "Гольф Героїв: від поля бою - до поля гольфу". Подія була приурочена до Дня захисників та захисниць України, передає УНН із посиланням на Всеукраїнську федерацію гольфу.

Змагання об’єднало 52 учасників із 12 областей України та столиці. Ветерани мали змогу випробувати свої сили як на великому полі, так і на академічних лунках для початківців. Турнір став символом відновлення та підтримки, продемонструвавши, що гольф - це ефективний інструмент фізичної та психологічної реабілітації.

Завдяки співпраці Всеукраїнської федерації гольфу та Міністерства у справах ветеранів, спорт поступово стає доступним кожному ветерану. "Гольф Героїв" започатковує нову традицію: щорічно проводити інклюзивні змагання напередодні Дня захисників у різних регіонах країни.

"Федерація ще у 2020 році розпочала програму інклюзивного гольфу. Сьогодні, завдяки міжнародним партнерам і підтримці на рівні держави, вона трансформувалася у комплексну програму реабілітації військових по всій Україні. Ми продовжуємо працювати над її вдосконаленням, щоб дати ветеранам нові можливості для відновлення та розвитку", - зазначив президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Переможцями основного заліку на великому полі стали:

    1.    Валентин Водолазський - чемпіон турніру.

    2.    Давид Юнг - друге місце.

    3.    Олександр Кравцов - третє місце.

Серед початківців на академічному полі (9 лунок) переміг Андрій Татарчук, друге місце здобула Алла Сенченко, третім став Сергій Гурдуза. У заліку на 3 лунки найкращим став Тарас Шевчук, за ним Юрій Осипчук та Петро Ганзій. Окрему відзнаку за кращий пат серед новачків отримав Богдан Антохов.

Турнір "Гольф Героїв" довів, що спорт може стати дієвим інструментом підтримки ветеранів та формування нових можливостей для їхнього життя після служби. Організатори підкреслили: ця подія лише початок великої традиції, яка щороку об’єднуватиме захисників і надихатиме їх на перемоги не лише у спорті, а й у повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше за підтримки Всеукраїнської федерації гольфу українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у Міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю у Німеччині. До складу збірної увійшли 8 військових з ампутаціями та цивільні, які постраждали від наслідків війни. Гольфістів приїхали підтримати та подякували за героїзм по щедро Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік, Консул України у Мюнхені Роман Буглак. 

Віталій Хомутиннік став президентом Всеукраїнської федерації гольфу у 2019 році.

Лілія Подоляк

