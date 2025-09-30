Ветераны соревновались в гольфе: на Львовщине состоялся первый всеукраинский турнир "Гольф Героев"

Во Львовской области в гольф-клубе "Эдем" состоялся первый Всеукраинский инклюзивный турнир среди ветеранов войны "Гольф Героев: от поля боя - до поля гольфа". Событие было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины, передает УНН со ссылкой на Всеукраинскую федерацию гольфа.

Соревнования объединили 52 участника из 12 областей Украины и столицы. Ветераны имели возможность испытать свои силы как на большом поле, так и на академических лунках для начинающих. Турнир стал символом восстановления и поддержки, продемонстрировав, что гольф - это эффективный инструмент физической и психологической реабилитации.

Благодаря сотрудничеству Всеукраинской федерации гольфа и Министерства по делам ветеранов, спорт постепенно становится доступным каждому ветерану. "Гольф Героев" закладывает новую традицию: ежегодно проводить инклюзивные соревнования накануне Дня защитников в разных регионах страны.

"Федерация еще в 2020 году начала программу инклюзивного гольфа. Сегодня, благодаря международным партнерам и поддержке на уровне государства, она трансформировалась в комплексную программу реабилитации военных по всей Украине. Мы продолжаем работать над ее совершенствованием, чтобы дать ветеранам новые возможности для восстановления и развития", - отметил президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

Победителями основного зачета на большом поле стали:

1. Валентин Водолазский - чемпион турнира.

2. Давид Юнг - второе место.

3. Александр Кравцов - третье место.

Среди начинающих на академическом поле (9 лунок) победил Андрей Татарчук, второе место заняла Алла Сенченко, третьим стал Сергей Гурдуза. В зачете на 3 лунки лучшим стал Тарас Шевчук, за ним Юрий Осипчук и Петр Ганзий. Отдельную награду за лучший пат среди новичков получил Богдан Антохов.

Турнир "Гольф Героев" доказал, что спорт может стать действенным инструментом поддержки ветеранов и формирования новых возможностей для их жизни после службы. Организаторы подчеркнули: это событие лишь начало большой традиции, которая ежегодно будет объединять защитников и вдохновлять их на победы не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Напомним, ранее при поддержке Всеукраинской федерации гольфа украинская сборная гольфистов с инвалидностью впервые приняла участие в Международном чемпионате по гольфу для людей с инвалидностью в Германии. В состав сборной вошли 8 военных с ампутациями и гражданские, пострадавшие от последствий войны. Гольфистов приехали поддержать и поблагодарили за героизм по щедрости Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник, Консул Украины в Мюнхене Роман Буглак.

Виталий Хомутынник стал президентом Всеукраинской федерации гольфа в 2019 году.