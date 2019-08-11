Ветеранські організації заперечили узгодження ходи на День Незалежності з Офісом Президента – ЗМІ

"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у Facebook один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.

"Ніяких офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час, не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.

Крім того, оргкомітет планує провести у понеділок, 12 серпня, прес-конференцію, щоб розказати про власні плани. Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.

В оргкомітеті також наголосили, що їхній захід неполітичний і пройде без будь-якої партійної символіки.

Додамо, що "Марш захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.

Як повідомляв УНН, Офіс Президента оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який цього року пройде без військового параду та у "новому форматі". Офіційні заходи мають початися 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Згідно з планом, урочистості завершаться святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.