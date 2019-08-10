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В Офісі Президента оприлюднили деталі святкування Дня Незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цього року святкування 28-ї річниці Незалежності України пройде у новому форматі. Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни. В Офісі Президента узгодили план заходів до головного свята України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Як зазначено у повідомленні, ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни.

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"Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.

У пам’ятному заході разом з Президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та пов’яжуть синьо-жовті стрічки навколо", - йдеться у повідомленні.

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Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти, відзначили в Офісі.

Крім того, за даними пресслужби, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50.

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Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

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