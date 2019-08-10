В Офисе Президента обнародовали детали празднования Дня Независимости Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В Офисе Президента согласовали план мероприятий к главному празднику Украины, передает УНН со ссылкой на пресс служба Главы государства.