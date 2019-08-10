В Офисе Президента обнародовали детали празднования Дня Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В Офисе Президента согласовали план мероприятий к главному празднику Украины, передает УНН со ссылкой на пресс служба Главы государства.
Как отмечается в сообщении, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.
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"Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.
В памятном мероприятии вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.
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Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.
В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты, отметили в Офисе.
Кроме того, по данным прессслужбы, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.
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Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.