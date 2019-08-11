Ветеранские организации опровергли согласование шествия на День Независимости с Офисом Президента — СМИ

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Киев  •  УНН

 • 15947 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Организаторы неофициального "Марша защитников Украины", который запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявили, что команда Президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в Facebook один из организаторов "Марша" Павел Белоус.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом "Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Кроме того, оргкомитет планирует провести в понедельник, 12 августа, пресс-конференцию, чтоб рассказать о своих планах. Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9:00 утра.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

Добавим, что "Марш защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.

Как сообщал УНН, Офис президента обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в "новом формате". Официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.

Согласно плану, торжества завершатся праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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