Ветеранские организации опровергли согласование шествия на День Независимости с Офисом Президента — СМИ

КИЕВ. 11 августа. УНН. Организаторы неофициального "Марша защитников Украины", который запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявили, что команда Президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.