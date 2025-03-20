Весняні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться і скільки триватимуть

У Києві весняні канікули для школярів стартують 24 березня і триватимуть до 30 березня включно. Про це пише УНН з посиланням на сайт КМДА.

Відповідно до рекомендованої структури навчального року, з 24 березня у столиці для школярів почнуться весняні канікули. До початку канікул освітні заклади Києва продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання - заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Посадовець також зазначив, що для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи. Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!", а для вчителів – низку вебінарів і тренінгів із питань психологічного розвантаження та програми професійного розвитку.

В КМДА також нагадали, що з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи". Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Доповнення

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 1,6 мільйони дітей 1-4 класів безкоштовно харчуються в учбових закладах. Цю практику планують поширити на всіх учнів, зокрема тих, які живуть і вчаться у прифронтових областях.

Також Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на його реалізацію було виділено понад два мільярди гривень.