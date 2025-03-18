Безкоштовне харчування для школярів розширять, особливо у прифронтових зонах - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 1,6 мільйони дітей 1-4 класів безкоштовно харчуються в учбових закладах. Цю практику планують поширити на всіх учнів, зокрема тих, які живуть і вчаться у прифронтових областях, пише УНН.

Понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах харчуються безкоштовно. Для цього виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що головною метою є поширити цю практику на всіх учнів. Зокрема, з вересня так буде організоване харчування школярів у прифронтових областях.

Також 1,2 мільярди гривень буде спрямовано на модернізацію харчоблоків.

Оновлюємо інфраструктуру за трьома інноваційними моделями: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня - пояснив проєкт Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на його реалізацію було виділено понад два мільярди гривень.

Також Шмигаль заявив, що з вересня минулого року понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання. Виділено рекордну субвенцію на облаштування шкільних укриттів та закупівлю шкільних автобусів українського виробництва.