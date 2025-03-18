Бесплатное питание для школьников расширят, особенно в прифронтовых зонах - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время 1,6 миллиона детей 1-4 классов бесплатно питаются в учебных заведениях. Эту практику планируют распространить на всех учеников, в частности, тех, которые живут и учатся в прифронтовых областях, пишет УНН.

Более 1,6 млн детей в 1-4 классах питаются бесплатно. Для этого выделено финансирование в размере более 2,8 млрд грн - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что главной целью является распространить эту практику на всех учеников. В частности, с сентября так будет организовано питание школьников в прифронтовых областях.

Также 1,2 миллиарда гривен будет направлено на модернизацию пищеблоков.

Обновляем инфраструктуру по трем инновационным моделям: базовая кухня, опорная кухня и фабрика-кухня - пояснил проект Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на его реализацию было выделено более двух миллиардов гривен.

Также Шмыгаль заявил, что с сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства.