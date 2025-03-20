Весенние каникулы для столичных школьников: когда начнутся и сколько продлятся

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16370 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30156 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65474 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214721 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123158 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392316 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213849 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244289 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255152 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23379 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46048 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132593 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15366 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14689 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132602 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214721 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392316 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254583 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3362 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14695 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46056 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72196 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57275 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Весенние каникулы для столичных школьников: когда начнутся и сколько продлятся

Киев • УНН

 • 19998 просмотра

Весенние каникулы в Киеве продлятся с 24 по 30 марта включительно, школы продолжат работу в разных форматах до начала каникул. С 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы.

Весенние каникулы для столичных школьников: когда начнутся и сколько продлятся

В Киеве весенние каникулы для школьников стартуют 24 марта и продлятся до 30 марта включительно. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт КГГА.

В соответствии с рекомендованной структурой учебного года, с 24 марта в столице для школьников начнутся весенние каникулы. До начала каникул образовательные учреждения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения

- заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль18.03.25, 12:17 • 46177 просмотров

Чиновник также отметил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!", а для учителей – ряд вебинаров и тренингов по вопросам психологической разгрузки и программы профессионального развития.

В КГГА также напомнили, что с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители впервые могут подать заявку онлайн через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу". Документы также можно подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Дополнение

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас 1,6 миллиона детей 1-4 классов бесплатно питаются в учебных заведениях. Эту практику планируют распространить на всех учеников, в частности тех, которые живут и учатся в прифронтовых областях.

Также Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на его реализацию было выделено более двух миллиардов гривен.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКиев
Денис Шмыгаль
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77