Весенние каникулы для столичных школьников: когда начнутся и сколько продлятся

В Киеве весенние каникулы для школьников стартуют 24 марта и продлятся до 30 марта включительно. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт КГГА.

В соответствии с рекомендованной структурой учебного года, с 24 марта в столице для школьников начнутся весенние каникулы. До начала каникул образовательные учреждения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения - заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Чиновник также отметил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!", а для учителей – ряд вебинаров и тренингов по вопросам психологической разгрузки и программы профессионального развития.

В КГГА также напомнили, что с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители впервые могут подать заявку онлайн через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу". Документы также можно подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Дополнение

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас 1,6 миллиона детей 1-4 классов бесплатно питаются в учебных заведениях. Эту практику планируют распространить на всех учеников, в частности тех, которые живут и учатся в прифронтовых областях.

Также Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на его реализацию было выделено более двух миллиардов гривен.