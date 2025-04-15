Весняна посівна кампанія 2025 року: у МХП роблять акцент на використанні органічних добрив
Київ • УНН
МХП робить акцент на органічних добривах, вносячи їх на 50% оброблюваних площ. Компанія на 90% забезпечує себе насінням сої, кукурудзи, пшениці, та на 70-75% - соняшнику.
У ході весняної посівної кампанія 2025 року МХП робить акцент на використанні органічних добрив, передає УНН.
Деталі
Завдяки значним ресурсам для їх виробництва компанія щороку вносить компостовані добрива на 50% оброблюваних площ. Причому органічні добрива доставляють навіть на великі відстані і це є економічно доцільним, пояснюють в МХП.
Також у МХП майже повністю забезпечені власним насінням.
Маємо 1,2 тис. га насіннєвих посівів на зрошенні та потужні насіннєві заводи, відтак на 90% забезпечуємо себе насінням сої, кукурудзи, пшениці, на 70-75% — соняшнику. Використання власного посівного матеріалу значно здешевлює технологію
МХП — одна з перших агрокомпаній в Україні, яка почала впроваджувати елементи точного землеробства – з 2014 року. Продовжують цей курс і нині: оцифровують поля та диджиталізують виробництво.
Довідка
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 брендів їжі, зокрема "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", РябChick та інші. Спільно з партнерами-франчайзі компанія відкрила по всій Україні близько 1300 магазинів і закладів по всій території України: заклади Döner Маркет, магазини "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".