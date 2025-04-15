Весняна посівна кампанія 2025 року: у МХП роблять акцент на використанні органічних добрив

У ході весняної посівної кампанія 2025 року МХП робить акцент на використанні органічних добрив, передає УНН.

Завдяки значним ресурсам для їх виробництва компанія щороку вносить компостовані добрива на 50% оброблюваних площ. Причому органічні добрива доставляють навіть на великі відстані і це є економічно доцільним, пояснюють в МХП.

Також у МХП майже повністю забезпечені власним насінням.

Маємо 1,2 тис. га насіннєвих посівів на зрошенні та потужні насіннєві заводи, відтак на 90% забезпечуємо себе насінням сої, кукурудзи, пшениці, на 70-75% — соняшнику. Використання власного посівного матеріалу значно здешевлює технологію