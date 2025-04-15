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Весенняя посевная кампания 2025 года: в МХП делают акцент на использовании органических удобрений

Киев • УНН

 • 2374 просмотра

МХП делает акцент на органических удобрениях, внося их на 50% обрабатываемых площадей. Компания на 90% обеспечивает себя семенами сои, кукурузы, пшеницы, и на 70-75% - подсолнечника.

Весенняя посевная кампания 2025 года: в МХП делают акцент на использовании органических удобрений

В ходе весенней посевной кампания 2025 года МХП делает акцент на использовании органических удобрений, передает УНН.

Детали

Благодаря значительным ресурсам для их производства компания ежегодно вносит компостированные удобрения на 50% обрабатываемых площадей. Причем органические удобрения доставляют даже на большие расстояния и это экономически целесообразно, объясняют в МХП.

Также в МХП почти полностью обеспечены собственными семенами.

Имеем 1,2 тыс. га семенных посевов на орошении и мощные семенные заводы, поэтому на 90% обеспечиваем себя семенами сои, кукурузы, пшеницы, на 70-75% - подсолнечника. Использование собственного посевного материала значительно удешевляет технологию 

- рассказывают в компании.

МХП - одна из первых агрокомпаний в Украине, которая начала внедрять элементы точного земледелия - с 2014 года. Продолжают этот курс и сейчас: оцифровывают поля и диджитализируют производство.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 брендов еды, в частности "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", РябChick и другие. Совместно с партнерами-франчайзи компания открыла по всей Украине около 1300 магазинов и заведений по всей территории Украины: заведения Döner Маркет, магазины "Мясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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