Весенняя посевная кампания 2025 года: в МХП делают акцент на использовании органических удобрений
Киев • УНН
МХП делает акцент на органических удобрениях, внося их на 50% обрабатываемых площадей. Компания на 90% обеспечивает себя семенами сои, кукурузы, пшеницы, и на 70-75% - подсолнечника.
В ходе весенней посевной кампания 2025 года МХП делает акцент на использовании органических удобрений, передает УНН.
Детали
Благодаря значительным ресурсам для их производства компания ежегодно вносит компостированные удобрения на 50% обрабатываемых площадей. Причем органические удобрения доставляют даже на большие расстояния и это экономически целесообразно, объясняют в МХП.
Также в МХП почти полностью обеспечены собственными семенами.
Имеем 1,2 тыс. га семенных посевов на орошении и мощные семенные заводы, поэтому на 90% обеспечиваем себя семенами сои, кукурузы, пшеницы, на 70-75% - подсолнечника. Использование собственного посевного материала значительно удешевляет технологию
МХП - одна из первых агрокомпаний в Украине, которая начала внедрять элементы точного земледелия - с 2014 года. Продолжают этот курс и сейчас: оцифровывают поля и диджитализируют производство.
Справка
МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 брендов еды, в частности "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", РябChick и другие. Совместно с партнерами-франчайзи компания открыла по всей Украине около 1300 магазинов и заведений по всей территории Украины: заведения Döner Маркет, магазины "Мясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".