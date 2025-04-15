Весенняя посевная кампания 2025 года: в МХП делают акцент на использовании органических удобрений

В ходе весенней посевной кампания 2025 года МХП делает акцент на использовании органических удобрений, передает УНН.

Благодаря значительным ресурсам для их производства компания ежегодно вносит компостированные удобрения на 50% обрабатываемых площадей. Причем органические удобрения доставляют даже на большие расстояния и это экономически целесообразно, объясняют в МХП.

Также в МХП почти полностью обеспечены собственными семенами.

Имеем 1,2 тыс. га семенных посевов на орошении и мощные семенные заводы, поэтому на 90% обеспечиваем себя семенами сои, кукурузы, пшеницы, на 70-75% - подсолнечника. Использование собственного посевного материала значительно удешевляет технологию