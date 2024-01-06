Верховний суд США вирішить, чи зможе Трамп балотуватися в президенти
Київ • УНН
Верховний суд США розгляне апеляцію Трампа на рішення Верховного суду Колорадо, який заборонив йому брати участь у республіканських праймеріз у цьому штаті, посилаючись на 14-ту поправку.
Верховний суд США погодився розглянути апеляцію експрезидента країни Дональда Трампа на судове рішення, що забороняє йому брати участь у республіканських праймеріз у Колорадо, пише УНН із посиланням на Голос Америки.
Деталі
Ідеться про рішення Верховного суду Колорадо від 19 грудня, згідно з яким Трамп не може бути допущений до праймеріз. Суд послався на положення 14-ї поправки до Конституції США, що забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади, і пов'язав це з атакою прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року.
Верховний суд США прийняв справу до розгляду з надзвичайною швидкістю. Трамп, фаворит у перегонах за офіційне висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії, подав апеляцію у середу. Судді дали зрозуміти, що вони прискорять ухвалення рішення, призначивши усні аргументи сторін на 8 лютого. Праймеріз у Колорадо призначено на 5 березня.
Наразі у Верховному суді США, що складається з дев'яти осіб, переважає консервативна більшість із шести суддів, троє з яких були призначені Трампом. Справа Колорадо втягнула вищу судову інстанцію в безпрецедентні та політизовані дії супротивників колишнього президента з метою позбавити його можливості знову прийти в Білий дім, зазначає видання.
Прессекретар Трампа Стівен Чунг високо оцінив рішення суду розглянути справу. Він охарактеризував спроби дискваліфікації як "частину добре фінансованих зусиль лівих політичних активістів, одержимих ідеєю не допустити законного переобрання президента Трампа в листопаді, навіть якщо це означає позбавлення виборців права голосу".
Секретар штату Колорадо Джена Грісволд заявила, що жителі її штату і всіх Сполучених Штатів "заслуговують на ясність у питанні про те, чи може людина, причетна до заколоту, балотуватися на найвищу посаду в країні".
Багато республіканців засуджують спроби дискваліфікації як втручання у вибори. Водночас прихильники дискваліфікації вважають, що притягнення Трампа до конституційної відповідальності за заколот підтримує демократичні цінності. Трампу вже висунуто кримінальні обвинувачення у двох справах, пов'язаних із його спробою скасувати поразку на виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден.
Доповнення
Трамп також подав скаргу до суду штату Мен на рішення вищого чиновника штату, що відповідає за проведення виборів, яке забороняє йому брати участь у праймеріз на підставі тієї ж конституційної поправки.