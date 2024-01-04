Дональд Трамп подав апеляцію до суду, щоб скасувати своє виключення з праймеріз Республіканської партії у штаті Колорадо

Апеляція була очікуваною, оскільки штати розходяться в думках щодо того, чи поширюється на колишнього президента положення 14-ї поправки, що забороняє "бунтівникам" обіймати федеральні посади. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до Верховного суду США, з проханням переглянути і скасувати рішення вищого суду штату Колорадо, який раніше викликав резонанс, оскільки визнав Трампа неправомочним займати посаду президента через його дії під час штурму Капітолію.

Посилаючись на положення 14-ї поправки, яке забороняє особам, які брали участь у повстанні після присяги Конституції, від зайняття державних посад, Трамп пояснює це наступним чином:

У контексті історії насильницьких американських політичних протестів 6 січня не було повстанням і, отже, не було виправданням для застосування Розділу 3 - стверджує експрезидент.

У доповіді наводяться приклади того, що Трамп кілька разів використовував слово "мирний" у своїх публічних заявах 6 січня. Це має на меті спростувати висновки судів штату Колорадо про те, що Трамп начебто брав участь у заколоті, заохочуючи натовп своїх прихильників напасти на Капітолій, де в той момент засідав Конгрес для засвідчення перемоги Байдена на виборах у листопаді 2020 року.

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Ще одна деталь, яку використовує Трамп: саме Конгрес, а не суди штатів, повинен визначати, чи дотримані умови розділу 3; крім того, буцімто президент не повинен класифікуватися як офіцер США для цілей 14-ї поправки.

Ерік Олсон, адвокат, який представляє республіканців і незалежних виборців у Колорадо, який домагався дискваліфікації Трампа, пообіцяв енергійний захист рішення суду штату.

Ми розглядаємо апеляцію Трампа і подамо нашу відповідь завтра, щоб переконатися, що історичне рішення Верховного суду Колорадо в силі - сказав Олсон.

Очікується, що Верховний суд погодиться розглянути апеляцію Трампа, щоб надати ясність щодо правомочності Трампа, що розділило суддів та чиновників штату. Республіканська партія Колорадо попросила винести рішення до 5 березня, а виборці Колорадо, які порушили справу, закликали суддів діяти ще швидше та прийняти рішення до 12 лютого.

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Доповнення

Верховний суд Мічигану 27 грудня постановив, що Трамп може з'явитися у виборчому бюлетені в цьому штаті, де точиться гостра боротьба, а Каліфорнія залишила колишнього президента у своєму первинному виборчому бюлетені. Але 28 грудня головний виборчий чиновник штату Мен, демократ, заборонив Трампу з'являтися в первинних бюлетенях цього штату. У вівторок Трамп подав апеляцію на це рішення до суду штату Мен.

Цікаво, що рішення судів штатів Мен і Колорадо стосуються лише республіканських праймеріз, проведених у цих двох штатах.

Але, поки тривають судові розгляди, виборчі бюлетені все одно повинні будуть містити ім'я колишнього президента.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що експрезидент Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.

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