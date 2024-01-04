ЄС і Польща погодилися з необхідністю посилити підтримку України ракетами великої дальності

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель погоджується з польським колегою з приводу необхідності посилити військову підтримку України, у тому числі за допомогою ракет великої дальності та зенітних ракет. Про це Верховний представник ЄС повідомив за підсумками переговорів з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, пише УНН.

Хороші переговори з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Ми поділилися зростаючою стурбованістю щодо посилення російських повітряних атак проти цивільної інфраструктури України. Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, у тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами - написав Боррель у X.

Зі слів голови дипломатії ЄС, сторони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій, оскільки значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до росії.

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