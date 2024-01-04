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ЄС і Польща погодилися з необхідністю посилити підтримку України ракетами великої дальності

ЄС і Польща погодилися з необхідністю посилити підтримку України ракетами великої дальності

Київ • УНН

 • 36871 перегляди

Представник ЄС Боррель та польський міністр Сікорський обговорили необхідність посилення оборони України за допомогою ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет на тлі російських атак.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель погоджується з польським колегою з приводу необхідності посилити військову підтримку України, у тому числі за допомогою ракет великої дальності та зенітних ракет. Про це Верховний представник ЄС повідомив за підсумками переговорів з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, пише УНН.

Хороші переговори з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Ми поділилися зростаючою стурбованістю щодо посилення російських повітряних атак проти цивільної інфраструктури України. Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, у тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами

- написав Боррель у X.

Зі слів голови дипломатії ЄС, сторони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій, оскільки значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до росії.

Ми повинні відповісти на атаку рф мовою, яку розуміє путін - Сікорський03.01.24, 09:39 • 30426 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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