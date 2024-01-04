ЕС и Польша согласились с необходимостью усилить поддержку Украины ракетами большой дальности
Киев • УНН
Представитель ЕС Боррель и польский министр Сикорский обсудили необходимость усиления обороны Украины с помощью ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет на фоне российских атак.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель соглашается с польским коллегой по поводу необходимости усилить военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет. Об этом Верховный представитель ЕС сообщил по итогам переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, пишет УНН.
Хорошие переговоры с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Мы поделились растущей обеспокоенностью относительно усиления российских воздушных атак против гражданской инфраструктуры Украины. Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами
По словам главы дипломатии ЕС, стороны также обсудили пути усиления мер против обхода санкций, поскольку значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в россию.
Мы должны ответить на атаку рф на языке, который понимает путин - Сикорский03.01.24, 09:39 • 30425 просмотров