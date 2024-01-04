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ЕС и Польша согласились с необходимостью усилить поддержку Украины ракетами большой дальности

ЕС и Польша согласились с необходимостью усилить поддержку Украины ракетами большой дальности

Киев • УНН

 • 36865 просмотра

Представитель ЕС Боррель и польский министр Сикорский обсудили необходимость усиления обороны Украины с помощью ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет на фоне российских атак.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель соглашается с польским коллегой по поводу необходимости усилить военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет. Об этом Верховный представитель ЕС сообщил по итогам переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, пишет УНН.

Хорошие переговоры с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Мы поделились растущей обеспокоенностью относительно усиления российских воздушных атак против гражданской инфраструктуры Украины. Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами

- написал Боррель в X.

По словам главы дипломатии ЕС, стороны также обсудили пути усиления мер против обхода санкций, поскольку значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в россию.

Мы должны ответить на атаку рф на языке, который понимает путин - Сикорский03.01.24, 09:39 • 30425 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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