Дональд Трамп подал апелляцию в суд, чтобы отменить свое исключение из праймериз Республиканской партии в штате Колорадо

Апелляция была ожидаемой, поскольку штаты расходятся во мнениях относительно того, распространяется ли на бывшего президента положение 14-й поправки, запрещающей "бунтовщикам" занимать федеральные должности. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились в Верховный суд США, с просьбой пересмотреть и отменить решение высшего суда штата Колорадо, который ранее вызвал резонанс, поскольку признал Трампа неправомочным занимать должность президента из-за его действий во время штурма Капитолия.

Ссылаясь на положение 14-й поправки, которое запрещает лицам, участвовавшим в восстании после присяги Конституции, от занятия государственных должностей, Трамп объясняет это следующим образом:

В контексте истории насильственных американских политических протестов 6 января не было восстанием и, следовательно, не было оправданием для применения Раздела 3 - утверждает экс-президент.

В докладе приводятся примеры того, что Трамп несколько раз использовал слово "мирный" в своих публичных заявлениях 6 января. Это имеет целью опровергнуть выводы судов штата Колорадо о том, что Трамп якобы участвовал в мятеже, поощряя толпу своих сторонников напасть на Капитолий, где в тот момент заседал Конгресс для засвидетельствования победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

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Еще одна деталь, которую использует Трамп: именно Конгресс, а не суды штатов, должен определять, соблюдены ли условия раздела 3; кроме того, якобы президент не должен классифицироваться как офицер США для целей 14-й поправки.

Эрик Олсон, адвокат, представляющий республиканцев и независимых избирателей в Колорадо, который добивался дисквалификации Трампа, пообещал энергичную защиту решения суда штата.

Мы рассматриваем апелляцию Трампа и подадим наш ответ завтра, чтобы убедиться, что историческое решение Верховного суда Колорадо в силе - сказал Олсон.

Ожидается, что Верховный суд согласится рассмотреть апелляцию Трампа, чтобы предоставить ясность в отношении правомочности Трампа, что разделило судей и чиновников штата. Республиканская партия Колорадо попросила вынести решение до 5 марта, а избиратели Колорадо, которые возбудили дело, призвали судей действовать еще быстрее и принять решение до 12 февраля.

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Дополнение

Верховный суд Мичигана 27 декабря постановил, что Трамп может появиться в избирательном бюллетене в этом штате, где идет острая борьба, а Калифорния оставила бывшего президента в своем первичном избирательном бюллетене. Но 28 декабря главный избирательный чиновник штата Мэн, демократ, запретил Трампу появляться в первичных бюллетенях этого штата. Во вторник Трамп подал апелляцию на это решение в суд штата Мэн.

Интересно, что решения судов штатов Мэн и Колорадо касаются только республиканских праймериз, проведенных в этих двух штатах.

Но, пока продолжаются судебные разбирательства, избирательные бюллетени все равно должны будут содержать имя бывшего президента.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что экс-президент Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которое запрещает ему участвовать в первичных выборах (праймериз) из-за его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

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