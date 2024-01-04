Украина не должна волноваться по поводу Трампа, никакие "большие соглашения" с путиным невозможны - Кулеба

Украина не должна волноваться по поводу возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Несмотря на появление сообщений в прессе по поводу возможного большого соглашения между российским диктатором владимиром путиным и Трампом - большое соглашение невозможно, не будет никаких больших соглашений между путиным и кем-либо. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на мероприятии NV "Украина и мир впереди. 2024", пишет УНН.

Я думаю, волноваться в принципе не надо, надо всегда работать и из любой ситуации выжимать пользу для себя, для своей страны, или поворачивать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать - ответил Кулеба на комментарий модератора, что у нас многие волнуются по поводу возможной победы Трампа, и прекращение нам помощи - единственный лт это возможный сценарий развития событий в случае его избрания.

Глава МИД отметил, что "на уровне восприятия Трамп существует благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам". "Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп. "Джевилины". Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark 6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и санкционировал известное уже забытое всеми судно "Фортуна", которое, собственно, занималось укладкой этого трубопровода? Это был Трамп", - отметил глава МИД.

"И в принципе, несмотря на все там истории, о которых я всегда говорил, что... и писали разные журналы, что вот будет "большое соглашение" между путиным и Трампом. Невозможно большое соглашение ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Когда снова об этом начнут писать, забудьте. Невозможно, не будет никаких больших соглашений между путиным и кем-либо. Поэтому Трамп - это человек, с которым можно работать, а нужно просто уметь с ним работать, он будет совершенно другим, чем президент Байден (которому мы чрезвычайно за все благодарны), если он дойдет до выборов и если он в них выиграет, победит в этих выборах, поэтому очень много если. Но Украина в принципе не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков", - указал Кулеба.

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