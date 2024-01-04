Украина не должна волноваться по поводу Трампа, никакие "большие соглашения" с путиным невозможны - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что возможная победа Трампа на выборах не должна беспокоить Украину, большые соглашения с путиным невозможны; Трамп и раньше помогал Украине.
Украина не должна волноваться по поводу возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Несмотря на появление сообщений в прессе по поводу возможного большого соглашения между российским диктатором владимиром путиным и Трампом - большое соглашение невозможно, не будет никаких больших соглашений между путиным и кем-либо. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на мероприятии NV "Украина и мир впереди. 2024", пишет УНН.
Я думаю, волноваться в принципе не надо, надо всегда работать и из любой ситуации выжимать пользу для себя, для своей страны, или поворачивать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать
Глава МИД отметил, что "на уровне восприятия Трамп существует благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам". "Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп. "Джевилины". Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark 6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и санкционировал известное уже забытое всеми судно "Фортуна", которое, собственно, занималось укладкой этого трубопровода? Это был Трамп", - отметил глава МИД.
"И в принципе, несмотря на все там истории, о которых я всегда говорил, что... и писали разные журналы, что вот будет "большое соглашение" между путиным и Трампом. Невозможно большое соглашение ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Когда снова об этом начнут писать, забудьте. Невозможно, не будет никаких больших соглашений между путиным и кем-либо. Поэтому Трамп - это человек, с которым можно работать, а нужно просто уметь с ним работать, он будет совершенно другим, чем президент Байден (которому мы чрезвычайно за все благодарны), если он дойдет до выборов и если он в них выиграет, победит в этих выборах, поэтому очень много если. Но Украина в принципе не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков", - указал Кулеба.
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