Україна не повинна хвилюватися з приводу Трампа, жодні "великі угоди" з путіним неможливі - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що можлива перемога Трампа на виборах не повинна турбувати Україну, великі угоди з путіним неможливі; Трамп і раніше допомагав Україні.
Україна не повинна хвилюватися з приводу можливої перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Попри появу повідомлень у пресі з приводу можливої великої угоди між російським диктатором володимиром путіним і Трампом - велика угода неможлива, не буде жодних великих угод між путіним і ким-небудь. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на заході NV "Україна та світ попереду. 2024", пише УНН.
Я думаю, хвилюватися в принципі не треба, треба завжди працювати і з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, щоб можна було цю користь для країни витиснути
Голова МЗС зазначив, що "на рівні сприйняття Трамп існує завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам". "Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп. "Джевіліни". Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден катерів типу Island і Mark 6? Трамп. Хто воював з "Північним потоком-2" і санкціонував відоме вже забуте всіма судно "Фортуна", яке, власне, вкладало цей трубопровід? Це був Трамп", - зазначив голова МЗС.
"І в принципі, попри всі там історії, про які я завжди казав, що... і писали різні журнали, що от буде "велика угода" між путіним і Трампом. Неможлива велика угода ні тоді, ні зараз, ні в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати, забудьте. Неможливо, не буде ніяких великих угод між путіним і ким-небудь. Тому Трамп - це людина, з якою можна працювати, а потрібно просто вміти з нею працювати, він буде абсолютно іншим, ніж президент Байден (якому ми надзвичайно за все вдячні), якщо він дійде до виборів і якщо він в них виграє, переможе в цих виборах, тому дуже багато якщо. Але Україна в принципі не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних чи майбутніх політиків", - вказав Кулеба.
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