Україна не повинна хвилюватися з приводу Трампа, жодні "великі угоди" з путіним неможливі - Кулеба

Україна не повинна хвилюватися з приводу можливої перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Попри появу повідомлень у пресі з приводу можливої великої угоди між російським диктатором володимиром путіним і Трампом - велика угода неможлива, не буде жодних великих угод між путіним і ким-небудь. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на заході NV "Україна та світ попереду. 2024", пише УНН.

Я думаю, хвилюватися в принципі не треба, треба завжди працювати і з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, щоб можна було цю користь для країни витиснути - відповів Кулеба на коментар модератора, що у нас багато хто хвилюється з приводу можливої перемоги Трампа і чи припинення нам допомоги - це єдиний можливий сценарій розвитку подій у разі його обрання.

Голова МЗС зазначив, що "на рівні сприйняття Трамп існує завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам". "Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп. "Джевіліни". Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден катерів типу Island і Mark 6? Трамп. Хто воював з "Північним потоком-2" і санкціонував відоме вже забуте всіма судно "Фортуна", яке, власне, вкладало цей трубопровід? Це був Трамп", - зазначив голова МЗС.

"І в принципі, попри всі там історії, про які я завжди казав, що... і писали різні журнали, що от буде "велика угода" між путіним і Трампом. Неможлива велика угода ні тоді, ні зараз, ні в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати, забудьте. Неможливо, не буде ніяких великих угод між путіним і ким-небудь. Тому Трамп - це людина, з якою можна працювати, а потрібно просто вміти з нею працювати, він буде абсолютно іншим, ніж президент Байден (якому ми надзвичайно за все вдячні), якщо він дійде до виборів і якщо він в них виграє, переможе в цих виборах, тому дуже багато якщо. Але Україна в принципі не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних чи майбутніх політиків", - вказав Кулеба.

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