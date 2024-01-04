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Слова и действия путина являются показательным ответом относительно переговоров. Надеемся, что Конгресс сможет поддержать Украину - Маркарова

Слова и действия путина являются показательным ответом относительно переговоров. Надеемся, что Конгресс сможет поддержать Украину - Маркарова

Киев • УНН

 • 28360 просмотра

Маркарова прокомментировала вероятность того, что рф готова к переговорам, а также напомнила, что путин использует возможность и время для подготовки военных сил и накопления вооружения.

Поведение рф демонстрирует об отсутствии заинтересованности в переговорах, а слова и действия Путина показывают, что он готов убивать много людей каждый день. В эти времена Украине важно иметь постоянную поддержку, отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, в интервью каналу MSNBC, выразив надежду, что американский Конгресс скоро вернется и поддержит Украину, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос ведущей о вероятности частичного прекращения огня и возможности переговоров, о чем отдельно свидетельствует большой обмен пленными 3 января, Оксана Маркарова отметила, что слова и действия владимира путина, к сожалению, являются лучшим ответом на предположение о возможных переговорах, - президент рф готов к тому, что многие люди погибают каждый день.

После того, как рф напала и незаконно захватила части нашего государства, Украина сделала все возможное, а иногда и невозможное, чтобы восстановить нашу территориальную целостность дипломатическим путем. Но Путин использовал это время для восстановления и подготовки к новому вторжению

- сказала Маркарова.

Также украинский посол сообщила, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы США были детально проинформированы о российских преступлениях в Украине, имея понимание о важности продолжения поддержки нашей страны.

Предыдущие дни в Украине были ужасными. Мы видели, к сожалению, повторение того, что было в 2022 и 2023 годах - сотни ракет и дроны накрыли Украину, начиная с 29 декабря. Ущерб очень большой во многих городах. Это Киев, это Харьков, Львов и многие другие. Более сотни людей убиты, сотни ранены. Среди убитых в Киеве, например, профессор киевского университета, очень известный гидробиолог. Это ужасное военное преступление. Мы интенсивно используем вооружение, которое предоставляют США, используем возможности, чтобы выдавить россиян обратно и не позволить совершить геноцид в центре Европы. Для нас критически важно иметь постоянную поддержку, я бы даже сказала, экзистенциально важную в этот момент. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину

 - рассказала Оксана Маркарова.

При этом посол Украины в США отметила, что украинцы больше кого-либо хотят мира, отметив, что мир с рф может быть достигнут только силой, при этом Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе.

Напомним,

Важно, чтобы Конгресс США принял запрос президента США на дополнительное финансирование для Украины, ведь США предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который были средства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января.

Также УНН сообщал о крупнейшем за время полномасштабного вторжения обмене военнопленными. Освобождены 230 украинцев и украинок.

В ближайшие недели снова может произойти возвращение украинских защитников и защитниц из плена рф.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика

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