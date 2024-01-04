Слова і дії путіна є показовою відповіддю щодо перемовин. Сподіваємося, що Конгрес зможе підтримати Україну – Маркарова

Повединка рф демонструє про відсутність зацікавлення у переговорах, а слова та дії путіна показують, що він готовий вбивати багато людей щодня. В ці часи Україні важливо мати постійну підтримку, зазначає посол України в США Оксана Маркарова, в інтерв’ю каналу MSNBC, висловивши надії, що американський Конгрес скоро повернеться і підтримає Україну, передає УНН.

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Відповідаючи на питанням ведучої про ймовірність часткового припинення вогню та можливість перемовин, про що окремо нібито свідчить великий обмін полоненими 3 січня, Оксана Маркарова зазначила, що слова і дії володимира путіна, на жаль, є найкращою відповіддю на припущення щодо можливих перемовин, - президент рф готовий до того, що багато людей гинуть щодня.

Після того, як рф напала і незаконно захопила частини нашої держави, Україна зробила все можливе, а подекуди й неможливе, щоб відновити нашу територіальну цілісність дипломатичним шляхом. Але путін використав цей час для відновлення і підготовки до нового вторгнення – сказала Маркарова.

Також посол повідомила, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб США були детально поінформовані про російські злочини в Україні, маючи розуміння про важливість продовження підтримки нашої країни.

Попередні дні в Україні були жахливими. Ми бачили, на жаль, повторення того, що було у 2022 і 2023 роках - сотні ракет і дрони накрили Україну, починаючи з 29 грудня. Збиток дуже великий у багатьох містах. Це Київ, це Харків, Львів і багато інших. Понад сотню людей убито, сотні поранено. Серед убитих у Києві, наприклад, професор київського університету, дуже відомий гідробіолог. Це жахливий воєнний злочин. Ми інтенсивно використовуємо озброєння, яке надають США, використовуємо можливості, щоб видавити росіян назад і не дозволити вчинити геноцид у центрі Європи. Для нас критично важливо мати постійну підтримку, я б навіть сказала, екзистенційно важливу в цей момент. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес скоро повернеться і зможе підтримати Україну - розповіла Оксана Маркарова.

При цьому посол України в США наголосила, що українці більше за будь-кого хочуть миру, зазначивши, що мир з рф може бути досягнутий лише силою, при цьому Україна воює не лише за свої території, але й за безпеку та демократію в Європі.

Нагадаємо

Важливо, аби Конгрес США ухвалив запит президента США на додаткове фінансування для України, адже США надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який були кошти. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня.

Також УНН повідомляв про найбільший, за час повномасштабного вторгнення, обмін військовополоненими. Визволені 230 українців та українок.

Найближчими тижнями знову може відбутися повернення українських захисників і захисниць з полону рф.