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Трамп оскаржив рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах

Трамп оскаржив рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах

Київ • УНН

 • 39027 перегляди

Трамп оскаржує заборону штату Мен на свою кандидатуру, оскаржуючи повноваження і підстави для дискваліфікації, пов'язаної з атакою на Капітолій.

Колишній президент Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен Шенни Беллоуз, яке забороняє йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Колишній президент стверджує, що Беллоуз не мала на це повноважень, що він не підбурював до заворушень, ніколи не присягався "підтримувати" Конституцію і не був державним службовцем, як це передбачено поправкою до Конституції, на яку вона посилалася.

Трамп подав апеляцію на рішення суду штату Мен демократки Беллоуз.

Очікується, що колишній президент незабаром оскаржить подібну заборону у Верховному суді штату Колорадо. Ця апеляція піде до Верховного суду США, в той час як позов Беллоуз оскаржується у Вищому суді штату Мен.

Нагадаємо

Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.

Суд Мічигану відмовився виключати Трампа з виборів президента США27.12.23, 17:59 • 33230 переглядiв

Лілія Подоляк

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