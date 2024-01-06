Верховный суд США решит, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты
Киев • УНН
Верховный суд США рассмотрит апелляцию Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего ему участвовать в республиканских праймериз в этом штате, ссылаясь на 14-ю поправку.
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию экс-президента страны Дональда Трампа на судебное решение, запрещающее ему участвовать в республиканских праймериз в Колорадо, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Речь идет о решении Верховного суда Колорадо от 19 декабря, согласно которому Трамп не может быть допущен к праймериз. Суд сослался на положение 14-й поправки к Конституции США, запрещающее участникам мятежа занимать государственные должности, и увязал это с атакой сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года.
Верховный суд США принял дело к рассмотрению с необычайной быстротой. Трамп, фаворит в гонке за официальное выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, подал апелляцию в среду. Судьи дали понять, что они ускорят принятие решения, назначив устные аргументы сторон на 8 февраля. Праймериз в Колорадо назначены на 5 марта.
В настоящее время в Верховном суде США, состоящем из девяти человек, преобладает консервативное большинство из шести судей, трое из которых были назначены Трампом. Дело Колорадо втянуло высшую судебную инстанцию в беспрецедентные и политизированные действия противников бывшего президента с целью лишить его возможности вновь прийти в Белый дом, отмечает издание.
Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг высоко оценил решение суда рассмотреть дело. Он охарактеризовал попытки дисквалификации как "часть хорошо финансируемых усилий левых политических активистов, одержимых идеей не допустить законного переизбрания президента Трампа в ноябре, даже если это означает лишение избирателей права голоса".
Секретарь штата Колорадо Джена Грисволд заявила, что жители ее штата и всех Соединенных Штатов "заслуживают ясности в вопросе о том, может ли человек, причастный к мятежу, баллотироваться на высший пост в стране".
Многие республиканцы осуждают попытки дисквалификации как вмешательство в выборы. В то же время сторонники дисквалификации считают, что привлечение Трампа к конституционной ответственности за мятеж поддерживает демократические ценности. Трампу уже предъявлены уголовные обвинения по двум делам, связанным с его попыткой отменить поражение на выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден.
Дополнение
Трамп также подал жалобу в суд штата Мэн на решение высшего чиновника штата, отвечающего за проведение выборов, запрещающее ему участвовать в праймериз на основании той же конституционной поправки.
Верховный суд США решит, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты
Верховный суд США рассмотрит апелляцию Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего ему участвовать в республиканских праймериз в этом штате, ссылаясь на 14-ю поправку.
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