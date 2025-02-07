Верховний лідер Ірану закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів з США
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі США. Хаменеї заявив, що США порушили попередню ядерну угоду, тому нові переговори "нерозумні та нечесні".
Президент США Дональд Трамп раніше висловився на користь нової ядерної угоди з Іраном.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в п'ятницю закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами.
Не можна вести переговори з таким урядом, це нерозумно, нерозумно, нечесно вести переговори
Він також зазначив, що Сполучені Штати "зруйнували, порушили і розвалили" попередню ядерну угоду.
Довідково
У 2015 році у Білому домі відмовився від угоди, спрямованої на зупинку ядерної програми Ірану - перша адміністрація Трампа посилила санкції, щоб змусити Тегеран взяти участь у переговорах щодо більш широкої угоди.
Ми повинні це правильно зрозуміти: вони не повинні робити вигляд, що якщо ми сядемо за стіл переговорів з цим урядом (президента Трампа), проблеми будуть вирішені. Жодна проблема не буде вирішена переговорами зі Сполученими Штатами
Нагадаємо
Трамп, який обійняв посаду на другий термін 20 січня, у вівторок відновив свою політику "максимального тиску" проти Ірану, стверджуючи, що країна намагається розробити ядерну зброю.
Дональд Трамп заявив про бажання підписати нову ядерну угоду з Іраном, яка дозволить країні мирно розвиватися без ядерної зброї.