Верховний лідер Ірану закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів з США

Президент США Дональд Трамп раніше висловився на користь нової ядерної угоди з Іраном.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в п'ятницю закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами.

Не можна вести переговори з таким урядом, це нерозумно, нерозумно, нечесно вести переговори

Він також зазначив, що Сполучені Штати "зруйнували, порушили і розвалили" попередню ядерну угоду.

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У 2015 році у Білому домі відмовився від угоди, спрямованої на зупинку ядерної програми Ірану - перша адміністрація Трампа посилила санкції, щоб змусити Тегеран взяти участь у переговорах щодо більш широкої угоди.

Ми повинні це правильно зрозуміти: вони не повинні робити вигляд, що якщо ми сядемо за стіл переговорів з цим урядом (президента Трампа), проблеми будуть вирішені. Жодна проблема не буде вирішена переговорами зі Сполученими Штатами