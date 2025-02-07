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Верховний лідер Ірану закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів з США

Верховний лідер Ірану закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів з США

Київ • УНН

 • 25078 перегляди

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі США. Хаменеї заявив, що США порушили попередню ядерну угоду, тому нові переговори "нерозумні та нечесні".

Президент США Дональд Трамп раніше висловився на користь нової ядерної угоди з Іраном.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в п'ятницю закликав свій уряд відмовитися від будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами.

Не можна вести переговори з таким урядом, це нерозумно, нерозумно, нечесно вести переговори

- сказав Хаменеї. 

Він також зазначив, що Сполучені Штати "зруйнували, порушили і розвалили" попередню ядерну угоду.

Довідково

У 2015 році у Білому домі відмовився від угоди, спрямованої на зупинку ядерної програми Ірану - перша адміністрація Трампа посилила санкції, щоб змусити Тегеран взяти участь у переговорах щодо більш широкої угоди.

Ми повинні це правильно зрозуміти: вони не повинні робити вигляд, що якщо ми сядемо за стіл переговорів з цим урядом (президента Трампа), проблеми будуть вирішені. Жодна проблема не буде вирішена переговорами зі Сполученими Штатами

- сказав Хаменеї під час зустрічі з командуванням армії.

Нагадаємо

Трамп, який обійняв посаду на другий термін 20 січня, у вівторок відновив свою політику "максимального тиску" проти Ірану, стверджуючи, що країна намагається розробити ядерну зброю.

Дональд Трамп заявив про бажання підписати нову ядерну угоду з Іраном, яка дозволить країні мирно розвиватися без ядерної зброї.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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