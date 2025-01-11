Світ має відновити "максимальний тиск" на Іран - Кіт Келлогг

Світ має повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, щоб перетворити його на більш демократичну країну. Про це заявив у суботу на заході іранської опозиції в Парижі новий спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Трамп пообіцяв повернутися до політики, яку він проводив у свій попередній термін, спрямованої на руйнування економіки Ірану, щоб змусити країну вести переговори за ядерною програмою, програмою балістичних ракет і регіональною діяльністю.

"Цей тиск не тільки кінетичний, не тільки військова сила, але він має бути економічним і дипломатичним", - заявив відставний генерал-лейтенант Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа щодо України та росії, присутнім у паризькій іранській опозиційній групі Національна рада опору Ірану (NCRI).

Він сказав, що є можливість "змінити Іран на краще", але ця можливість не триватиме вічно.

"Ми повинні використовувати слабкість, яку ми зараз бачимо. Надія є, тому мають бути й дії".

Додамо

На початку цього місяця Келлог відклав поїздку в європейські столиці до інавгурації Трампа 20 січня.

Неясно, чи скористається він своєю поїздкою до Парижа, щоб зустрітися з французькими офіційними особами та обговорити Україну.

Держсекретар США Марко Рубіо, який вступає на посаду, також виступав на заходах NCRI в минулому. Група неодноразово закликала до падіння наявної іранської влади, хоча незрозуміло, наскільки її підтримують в Ірані.