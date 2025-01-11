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Мир должен восстановить "максимальное давление" на Иран - Кит Келлогг

Мир должен восстановить "максимальное давление" на Иран - Кит Келлогг

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

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Кит Келлогг, новый спецпредставитель Трампа по Украине, призвал к возвращению политики "максимального давления" на Иран. На мероприятии в Париже он заявил о необходимости экономического и дипломатического воздействия на страну.

Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну. Об этом заявил в субботу на мероприятии иранской оппозиции в Париже новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине Кит Келлогг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Трамп пообещал вернуться к политике, которую он проводил в свой предыдущий срок, направленной на разрушение экономики Ирана, чтобы заставить страну вести переговоры по ядерной программе, программе баллистических ракет и региональной деятельности.

"Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но оно должно быть экономическим и дипломатическим", — заявил отставной генерал-лейтенант Келлогг, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и россии, собравшимся в парижской иранской оппозиционной группе Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI).

Он сказал, что есть возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не будет длиться вечно.

"Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия".

Добавим

В начале этого месяца Келлог отложил поездку в европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января.

Неясно, воспользуется ли он своей поездкой в ​​Париж, чтобы встретиться с французскими официальными лицами и обсудить Украину. 

Вступающий в должность госсекретарь США Марко Рубио также выступал на мероприятиях NCRI в прошлом. Группа неоднократно призывала к падению существующих иранских властей, хотя неясно, насколько она поддерживается в Иране.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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donald-trampДональд Трамп
parizhПариж
ukrainaУкраина
iranИран

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