Верховный лидер Ирана призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с США
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал правительство отказаться от любых переговоров с США. Хаменеи заявил, что США нарушили предыдущее ядерное соглашение, поэтому новые переговоры «неразумные и нечестные».
Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу новой ядерной сделки с Ираном.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с Соединенными Штатами.
Нельзя вести переговоры с таким правительством, это глупо, неразумно, неразумно, нечестно вести переговоры
Он также отметил, что Соединенные Штаты «разрушили, нарушили и развалили» предыдущее ядерное соглашение.
Справочно
В 2015 году в Белом доме отказался от сделки, направленной на остановку ядерной программы Ирана - первая администрация Трампа ужесточила санкции, чтобы заставить Тегеран принять участие в переговорах по более широкой сделке.
Мы должны это правильно понять: они не должны делать вид, что если мы сядем за стол переговоров с этим правительством (президента Трампа), проблемы будут решены. Ни одна проблема не будет решена переговорами с Соединенными Штатами
Напомним,
Трамп, вступивший в должность на второй срок 20 января, во вторник возобновил свою политику «максимального давления» против Ирана, утверждая, что страна пытается разработать ядерное оружие.
Дональд Трамп заявил о желании подписать новое ядерное соглашение с Ираном, которое позволит стране мирно развиваться без ядерного оружия.