Верховный лидер Ирана призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с США

Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу новой ядерной сделки с Ираном.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с Соединенными Штатами.

Нельзя вести переговоры с таким правительством, это глупо, неразумно, неразумно, нечестно вести переговоры

Он также отметил, что Соединенные Штаты «разрушили, нарушили и развалили» предыдущее ядерное соглашение.

Справочно

В 2015 году в Белом доме отказался от сделки, направленной на остановку ядерной программы Ирана - первая администрация Трампа ужесточила санкции, чтобы заставить Тегеран принять участие в переговорах по более широкой сделке.

Мы должны это правильно понять: они не должны делать вид, что если мы сядем за стол переговоров с этим правительством (президента Трампа), проблемы будут решены. Ни одна проблема не будет решена переговорами с Соединенными Штатами