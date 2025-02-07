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Верховный лидер Ирана призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с США

Верховный лидер Ирана призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с США

Киев  •  УНН

 • 5365 просмотра

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал правительство отказаться от любых переговоров с США. Хаменеи заявил, что США нарушили предыдущее ядерное соглашение, поэтому новые переговоры «неразумные и нечестные».

Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу новой ядерной сделки с Ираном.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу призвал свое правительство отказаться от любых переговоров с Соединенными Штатами.

Нельзя вести переговоры с таким правительством, это глупо, неразумно, неразумно, нечестно вести переговоры

- сказал Хаменеи 

Он также отметил, что Соединенные Штаты «разрушили, нарушили и развалили» предыдущее ядерное соглашение.

Справочно

В 2015 году в Белом доме отказался от сделки, направленной на остановку ядерной программы Ирана - первая администрация Трампа ужесточила санкции, чтобы заставить Тегеран принять участие в переговорах по более широкой сделке.

Мы должны это правильно понять: они не должны делать вид, что если мы сядем за стол переговоров с этим правительством (президента Трампа), проблемы будут решены. Ни одна проблема не будет решена переговорами с Соединенными Штатами

- сказал Хаменеи во время встречи с командованием армии.

Напомним,

Трамп, вступивший в должность на второй срок 20 января, во вторник возобновил свою политику «максимального давления» против Ирана, утверждая, что страна пытается разработать ядерное оружие.

Дональд Трамп заявил о желании подписать новое ядерное соглашение с Ираном, которое позволит стране мирно развиваться без ядерного оружия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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