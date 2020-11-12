Верховний Суд остаточно відхилив позов Януковича проти Луценка

“Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін”, — йдеться у постанові суду від 4 листопада 2020 року.

Додамо, що рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Янукович судився з Луценком через те, що останній на дебатах Генасамблеї ООН заявив "про привласнення колишнім Президентом України ОСОБА_1 понад 40 мільярдів доларів США, та про привласнення ОСОБА_1 1,5 мільярдів доларів США, які були повернуті до Державного бюджету України шляхом проведення спецконфіскації", йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги щодо рішення суду першої інстанції про відмову у заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича у справі щодо привласнення Межигір’я.



