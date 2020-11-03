Справа Межигір’я: суд відклав розгляд апеляції про відмову у заочному арешті Януковича

“Розгляд апеляції відклали через те, що не надійшли матеріали справи”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не обиратиме запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Як повідомлялося, ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель будинку Межигір’я. В межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія “Межигірʼя” стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком “Межигір’я” опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.