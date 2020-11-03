Дело Межигорья: суд отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляции отложили из-за того, что не поступили материалы дела", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет избирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.
Как сообщалось, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.
После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория "Межигорья" стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком "Межигорье" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.