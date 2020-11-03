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Дело Межигорья: суд отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича

Дело Межигорья: суд отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича

Киев  •  УНН

 • 11040 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляции отложили из-за того, что не поступили материалы дела", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет избирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Как сообщалось, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория "Межигорья" стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком "Межигорье" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.

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