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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 38333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 60861 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115963 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93430 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100121 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103228 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Верховный Суд окончательно отклонил иск Януковича против Луценко

Верховный Суд окончательно отклонил иск Януковича против Луценко

Киев  •  УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу окончательно отказали в удовлетворении его иска против бывшего генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда.

"Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении суда от 4 ноября 2020 года.

Добавим, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Янукович судился с Луценко из-за того, что последний на дебатах Генассамблеи ООН заявил "о присвоении бывшим Президентом Украины ЛИЦО_1 более 40 млрд долларов США, и о присвоении ЛИЦО_1 1,5 млрд долларов США, которые были возвращены в Государственный бюджет Украины путем проведения спецконфискации", говорится в решении суда.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.

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