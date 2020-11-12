Верховный Суд окончательно отклонил иск Януковича против Луценко

"Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений", - говорится в постановлении суда от 4 ноября 2020 года.

Добавим, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Янукович судился с Луценко из-за того, что последний на дебатах Генассамблеи ООН заявил "о присвоении бывшим Президентом Украины ЛИЦО_1 более 40 млрд долларов США, и о присвоении ЛИЦО_1 1,5 млрд долларов США, которые были возвращены в Государственный бюджет Украины путем проведения спецконфискации", говорится в решении суда.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.



