Янукович подав позов проти Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Колишній президент Віктор Янукович подав до Печерського районного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з ухвалою, суд взяв позовну заяву Януковича, яку він подав до суду ще 23 червня, до розгляду. Однак, в ухвалі не вказується, що саме він просить спростувати.
Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначене на 10:00 13 вересня.
Крім того, суд зобов’язав ГПУ і Луценка протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження подати відзив на позов.
Нагадаємо, 30 липня Оболонський районний суд Києва приступить до судових дебатів між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.