Верещук вбачає роль РФ у поширенні антивакцинальної кампанії в Україні

Цитата

“Росія зробила свою „чорну“ справу. Кампанія по антивакцинації, яка була інспірована РФ, набула загрозливих масштабів. І не тільки в Україні, Європа теж страждає — уже є звіти, які показують, що РФ зробила це інформаційною зброєю”, — сказала Верещук.

Деталі

Верещук також вбачає роль окремих вітчизняних політиків в антивакцинальній кампанії. Натомість РНБО найближчим часом дасть інформацію про реальну ситуацію з вакцинацією.

“Тиждень і РНБО дасть своє заключення. У них є інтерактивна мапа, і вони в режимі онлайн-доступу бачать це. Але те, що це питання нацбезпеки — без сумніву”, — резюмувала вона.

Додатково

Раніше Верещук виступила проти ідеї однопартійця звільняти лікарів за відмову вакцинуватися.