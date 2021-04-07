Верещук вбачає роль РФ у поширенні антивакцинальної кампанії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Антивакцинальну кампанію в Україні спровокувала Росія. Таку думку в ефірі одного з телеканалів озвучила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
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“Росія зробила свою „чорну“ справу. Кампанія по антивакцинації, яка була інспірована РФ, набула загрозливих масштабів. І не тільки в Україні, Європа теж страждає — уже є звіти, які показують, що РФ зробила це інформаційною зброєю”, — сказала Верещук.
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Верещук також вбачає роль окремих вітчизняних політиків в антивакцинальній кампанії. Натомість РНБО найближчим часом дасть інформацію про реальну ситуацію з вакцинацією.
“Тиждень і РНБО дасть своє заключення. У них є інтерактивна мапа, і вони в режимі онлайн-доступу бачать це. Але те, що це питання нацбезпеки — без сумніву”, — резюмувала вона.
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Раніше Верещук виступила проти ідеї однопартійця звільняти лікарів за відмову вакцинуватися.