Верещук проти ідеї однопартійця звільняти лікарів за відмову вакцинуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук виступила проти звільнення лікарів через відмову від вакцинації, передає УНН.
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"Лікарів звільняти не потрібно. У нас не вистачає рук, не вистачає ані сестринського персоналу, ані лікарського, і я ставлюся з великою повагою до подвигу, який лікарі зараз роблять. Вони перехворіли, дехто - по два рази. Проблема у тому, аби вони мали достатньо інформації щодо аргументів за AstraZeneca (CoviShield)", - сказала Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.
Контекст
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їх відмову пройти вакцинацію Covishield.