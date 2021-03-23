Верещук проти ідеї однопартійця звільняти лікарів за відмову вакцинуватися

Цитата:

"Лікарів звільняти не потрібно. У нас не вистачає рук, не вистачає ані сестринського персоналу, ані лікарського, і я ставлюся з великою повагою до подвигу, який лікарі зараз роблять. Вони перехворіли, дехто - по два рази. Проблема у тому, аби вони мали достатньо інформації щодо аргументів за AstraZeneca (CoviShield)", - сказала Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

Контекст

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільнити 80% лікарів через їх відмову пройти вакцинацію Covishield.



