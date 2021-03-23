Верещук против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться

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"Врачей увольнять не нужно. У нас не хватает рук, не хватает ни сестринского персонала, ни врачебного, и я отношусь с большим уважением к подвигу, который врачи сейчас делают. Они переболели, некоторые - по два раза. Проблема в том, чтобы они имели достаточно информации относительно аргументов за AstraZeneca (CoviShield)", - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Контекст

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей за их отказ пройти вакцинацию Covishield.



