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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51362 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71749 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109842 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145398 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195856 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193569 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279843 просмотра

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Верещук против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться

Верещук против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук выступила против увольнения врачей из-за отказа от вакцинации, передает УНН.

Цитата:

"Врачей увольнять не нужно. У нас не хватает рук, не хватает ни сестринского персонала, ни врачебного, и я отношусь с большим уважением к подвигу, который врачи сейчас делают. Они переболели, некоторые - по два раза. Проблема в том, чтобы они имели достаточно информации относительно аргументов за AstraZeneca (CoviShield)", - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Контекст

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей за их отказ пройти вакцинацию Covishield.

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