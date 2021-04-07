Верещук видит роль РФ в распространении антивакцинальной кампании в Украине

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“Россия сделала свое „черное“ дело. Кампания по антивакцинации, которая была инспирирована РФ, приобрела угрожающие масштабы. И не только в Украине, Европа тоже страдает — уже есть отчеты, которые показывают, что РФ сделала это информационным оружием”, — сказала Верещук.

Детали

Верещук также видит роль отдельных отечественных политиков в антивакцинальной кампании. Зато СНБО в ближайшее время даст информацию о реальной ситуации с вакцинацией.

“Неделя и СНБО даст свое заключение. У них есть интерактивная карта, и они в режиме онлайн-доступа видят это. Но то, что этот вопрос нацбезопасности — без сомнения”, — резюмировала она.

Дополнительно

Ранее Верещук выступила против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться.