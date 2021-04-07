Верещук розповіла, чого не вистачає українській армії у протидії РФ

Україна має зміцнювати власну обороноздатність, констатувала вона.

“Ми маємо опікуватися нашими воїнами, їх соціальним пакетом і їх забезпеченням. А не чекати, що солдати НАТОвці захищатимуть нас від агресії РФ”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Також Верещук розповіла, що заважає вступу України в НАТО.

“Сьогодні ми знаходимося на певному рівні не достатньому для вступу (у НАТО, — ред.). Але я вважаю, що у нас виняткові обставини. Це — агресія РФ, яка є триваючою, яка не обмежується лише територією України . Росія втручається у вибори США, використовує хімічну зброю на території Великої Британії.

Всюди кажуть, що Росія веде себе зухвало і має на меті не лише Україну дезорієнтувати, а й цілий світ, то чи не є це виклик?”, — сказала нардеп.

Доповнення

Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.