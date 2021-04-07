Верещук розповіла, чого не вистачає українській армії у протидії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, якою має бути українська армія, щоб протидіяти агресії РФ, передає УНН.
Україна має зміцнювати власну обороноздатність, констатувала вона.
“Ми маємо опікуватися нашими воїнами, їх соціальним пакетом і їх забезпеченням. А не чекати, що солдати НАТОвці захищатимуть нас від агресії РФ”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
Також Верещук розповіла, що заважає вступу України в НАТО.
“Сьогодні ми знаходимося на певному рівні не достатньому для вступу (у НАТО, — ред.). Але я вважаю, що у нас виняткові обставини. Це — агресія РФ, яка є триваючою, яка не обмежується лише територією України . Росія втручається у вибори США, використовує хімічну зброю на території Великої Британії.
Всюди кажуть, що Росія веде себе зухвало і має на меті не лише Україну дезорієнтувати, а й цілий світ, то чи не є це виклик?”, — сказала нардеп.
Доповнення
Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.