Верещук рассказала, чего не хватает украинской армии в противодействии РФ

Украина должна укреплять собственную обороноспособность, констатировала она.

“Мы заниматься нашими воинами, их социальным пакетом и их обеспечением. А не ждать, что солдаты НАТОвцы будут защищать нас от агрессии РФ”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Также Верещук рассказала, что мешает вступлению Украины в НАТО.

“Сегодня мы находимся на определенном уровне не достаточном для вступления (в НАТО — ред.). Но я считаю, что у нас исключительные обстоятельства. Это — агрессия РФ, которая продолжается и не ограничивается только территорией Украины. Россия вмешивается в выборы США, использует химическое оружие на территории Великобритании.

Повсюду говорят, что Россия ведет себя вызывающе и имеет целью не только Украину дезориентировать, но и весь мир, то не является ли это вызовом?”, — сказала нардеп.

Дополнение

На днях Верещук отреагировала на обострение конфликта на Востоке Украины.