"Верес" завоював п'ятий виграш в сезоні УПЛ

Деталі

На 64-й хвилині удача посміхнулася господарям, які відкрили рахунок. М’яч після дальнього удару Дахновського влучив у штангу, а першим на добиванні виявився Шестаков. Після пропущеного м’яча маріупольці перехопили ініціативу, змусивши господарів ледь не всією командою відійти в свою штрафну.

Зламати таку масовану оборону азовцям вдавалося нечасто. До того ж рівняни, не встигаючи за швидкими і технічними маріупольцями, часто порушували правила. Але отримати вигоду зі “стандартів” гості також не змогли. А на 80-й хвилині “Верес” втік в контратаку і Шестаков головою переправив м’яч у дальній кут — 2:0.

Доповнення

“Верес” набрав вже 18 очок і став восьмим у таблиці. “Маріуполь” останній — 4.